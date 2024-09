E se Ineos scegliesse Luna Rossa o American Magic? Il doppio vantaggio teorico e l’opzione Alinghi

INEOS Britannia ha guadagnato il diritto di scegliere l’avversaria nelle semifinali della Louis Vuitton Cup grazie al primo posto conquistato nel round robin. Ben Ainslie e compagni si sono meritati la testa del raggruppamento grazie al successo ottenuto contro Luna Rossa nello spareggio e così potranno decidere chi fronteggiare nel primo atto della fase a eliminazione diretta, ovvero una serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi si impone in cinque).

La scelta verrà comunicata venerdì 13 settembre (ore 11.00) nell’arco della conferenza stampa che precederà di un giorno l’inizio delle semifinali nelle acque di Barcellona, dunque il sodalizio britannico ha tutto il tempo per valutare in maniera accurata il proprio rivale e di conseguenza decidere anche l’altro incrocio in terra spagnola. Si dovranno considerare le varie specifiche tecniche, le previsioni meteo, le potenzialità degli altri equipaggi, i precedenti e tutto quello che serve per sfruttare al meglio il vantaggio.

La logica lascia pensare che la scelta ricadrà su Alinghi, poiché la compagine svizzera ha chiuso il round robin al quarto posto. Max Sirena, skipper di Luna Rossa, ha dichiarato apertamente che pensa che Ineos opterà per questa strada, ma andrebbero considerati altri due fattori. I britannici hanno infatti sconfitto Luna Rossa negli ultimi due incroci, potrebbero pensare di essere superiori e potrebbero prendere questa via, ben sapendo della caratura di Team Prada Pirelli.

Un’altra possibilità è che Alinghi valuti la situazione difficile di American Magic: il timoniere Paul Goodison è infortunato ed è stato sostituito dalla riserva Lucas Calabrese, lo scafo sembra meno performante rispetto a quello con cui gli statunitensi hanno iniziato la campagna, negli scontri diretti del round robin la situazione è di perfetta parità. In questo modo metterebbero anche Luna Rossa contro Alinghi, che è comunque apparsa in crescita nelle ultime uscite e a prescindere non sarebbero un avversario cuscinetto.