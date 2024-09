Dove vedere la Laver Cup 2024 in tv: programma, orari, streaming

Domani comincerà la settima edizione della Laver Cup, la ricca esibizione organizzata dall’agenzia di Roger Federer che si rifà alla Ryder Cup di golf: la squadra europea affronta il resto del mondo. Se le prime quattro edizioni sono andate in favore dell’Europa capitanata da Bjorn Borg, le ultime due manifestazioni sono state vinte dal Resto del Mondo guidato da John McEnroe.

Quest’anno sarà la Uber Arena di Berlino ad ospitare l’evento: per l’Europa grande squadra formata da Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov, con il nostro Flavio Cobolli riserva. Il Resto del Mondo risponderà con Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe, Alejandro Tabilo, Francisco Cerundolo e Thanasi Kokkinakis.

La Laver Cup è in programma da venerdì 20 settembre a domenica 22 settembre con il classico regolamento: i match della prima giornata assegnano un punto, quelli della seconda giornata due punti, quelli della terza tre punti. L’evento sarà disponibile in diretta sui canali di Eurosport in base al palinsesto e in streaming su Discovery Plus.

CALENDARIO LAVER CUP 2024

DAY 1 – Venerdì 20 settembre

Sessione Diurna – ore 13:00: 2 singolari

Sessione Serale – ore 19:00: 1 singolare + 1 doppio

DAY 2 – Sabato 21 settembre

Sessione Diurna – ore 13:00: 2 singolari

Sessione Serale – ore 19:00: 1 singolare + 1 doppio

DAY 3 – Domenica 22 settembre

Sessione Unica – Ore 12:00: 1 doppio + 3 singolari

LAVER CUP 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport (in base al palinsesto sull’1 o sul 2)

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN