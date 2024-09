Dove può arrivare Jasmine Paolini nel ranking WTA a Pechino: c’è l’opportunità di superare Rybakina

Jasmine Paolini ha iniziato con una vittoria la propria avventura nel WTA1000 di Pechino. Un esordio complicato contro la danese Clara Tauson, che sul cemento cinese è stata per un set letteralmente ingiocabile. Bravissima però l’azzurra a rimanere aggrappata al match, in attesa di trovare la maniera per creare dubbi alla propria avversaria.

Perso il primo set 6-1, Paolini ha avuto la capacità di ribaltare la situazione e di imporsi per 7-5 6-4 nelle restanti frazioni. Qualificazione al terzo turno dove giocherà contro la polacca Magda Linette e proverà a raggiungere gli ottavi di finale, dove si era spinta l’anno scorso. Il target dichiarato di Jasmine è quello di migliorare quanto fatto l’anno passato e, se dovesse esprimere il proprio miglior tennis, il traguardo potrebbe essere raggiunto.

Allo stato attuale delle cose la toscana è con 5293 punti in classifica, desiderosa di rafforzare la sua posizione da n.5 del classifica mondiale. Ci potrebbe essere anche l’aspirazione di andare oltre. Nel caso in cui Paolini dovesse arrivare in semifinale, allora avrebbe l’opportunità di scavalcare la kazaka Elena Rybakina e di prendersi il n.4 del ranking WTA.

Quest’ultima, infatti, non giocherà per il resto del 2024 e ha dato tutti appuntamento in Australia. Pertanto Jas potrebbe avere quest’opportunità. Chiaramente non sarà facile perché, in caso di vittoria contro Linette, negli ottavi ci potrebbe essere una tra la russa Mirra Andreeva e la croata Donna Vekic, che Paolini ha sconfitto rispettivamente nella semifinale del Roland Garros e in quella di Wimbledon.

Nei quarti, si potrebbe pensare di giocare contro la padrona di casa Qinwen Zheng (n.7 del mondo), campionessa olimpica a Parigi, prima di affrontare eventualmente la n.2 WTA, Aryna Sabalenka in semifinale. Non resta che attendere l’evoluzione della situazione.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Terzo turno WTA Pechino – 5293 punti (n.5 del mondo virtuale)

Ottavi di finale WTA Pechino – 5348 punti (n.5 del mondo virtuale)

Quarti di finale WTA Pechino – 5443 punti (n.5 del mondo virtuale)

Semifinale WTA Pechino – 5618 punti (n.4 del mondo virtuale, davanti a Elena Rybakina)

Finale WTA Pechino – 5878 punti (n.4 del mondo virtuale, davanti a Elena Rybakina)

Vittoria WTA Pechino – 6228 punti (n.3 del mondo virtuale, davanti a Jessica Pegula)