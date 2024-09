Donato Telesca medaglia di bronzo nei 72 kg del sollevamento pesi alle Paralimpiadi!

Arriva anche dal sollevamento pesi una gran soddisfazione per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Donato Telesca, infatti, conquista la medaglia di bronzo nella categoria fino a 72 kg, sollevandone 213 e riuscendo a trovarsi sul gradino più basso del podio.

Classe 1999, nato a Potenza, residente a Roma, ma con una parlata lucana perfettamente riconoscibile, Telesca è riuscito a sollevare prima i 209 kg e poi, con ben più di un brivido, anche i 213. Ha poi tentato di arrivare all’argento con i 215, ma un piccolo movimento lo ha lasciato con un comunque preziosissimo bronzo in mano.

L’oro va al malese Bonnie Bunyau Gustin, che si va peraltro a prendere tanto il bis di Tokyo quanto il record mondiale, arrivando fino a quota 232 kg. L’argento è appannaggio del cinese Peng Hu, che sale fino a quota 214.

Telesca, in carriera, aveva già conquistato la seconda posizione ai Mondiali del 2023 in quel di Dubai, dove era arrivato fino ai 202 kg, mentre 205 ne aveva sollevati, negli 80 kg, a Tbilisi, in Georgia, nel 2022, quando aveva portato a casa il titolo europeo. Noto anche come “Il trattore”, è stato il primo italiano a vincere una medaglia iridata proprio lo scorso anno.