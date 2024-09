Daniele Bennati dopo i Mondiali: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, avevo chiesto di fare una gara dignitosa”

Nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2024 per la Nazionale italiana c’è davvero molto poco da salvare. Gli azzurri guidati da Daniele Bennati non partivano favoriti su un percorso durissimo, mancavano le stelle nella squadra tricolore e l’obiettivo era magari puntare ad una top-10.

A differenza delle passate stagioni, dove spesso i ciclisti italiani erano stati protagonisti, per poi spegnersi nel momento decisivo della corsa, oggi, salvo alcune azioni, lontanissime dal traguardo, non si sono mai visti.

Il risultato finale è davvero indicativo: la prima bandiera del Bel Paese a Zurigo è quella di Giulio Ciccone, 25° a 6’36” dal dominatore Tadej Pogacar e a quasi 6′ dal podio. Davvero troppo poco.

Bennati a fine gara ha commentato: “Sapevamo che sarebbe stato difficile e per questo ai ragazzi avevo chiesto di fare una gara dignitosa. Alcuni hanno provato: Cattaneo è entrato in una fuga che poteva essere importante, Bagioli ha seguito Pogacar in modo forse irragionevole, perché quando scatta lo sloveno nessuno al momento riesce a stargli dietro. Mi dispiace però nel complesso di non essere stati presenti nei momenti decisivi.”