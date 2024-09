Daniel Holgado nel 2025 correrà in Moto2 al fianco di David Alonso nel team Aspar

Daniel Holgado saluta la Moto3 e nella prossima stagione passerà in Moto2 con il team CFMoto Aspar. Lo spagnolo comporrà quindi il team con il colombiano David Alonso che da qualche giorno ha già ufficializzato il suo passaggio nella classe mediana.

I due piloti che si stanno contendendo il titolo in Moto2, quindi, nel 2025 saranno vicini di box. Daniel Holgado cambia categoria nel momento giusto della carriera dopo 4 vittorie, 14 podi e 3 pole position in 56 Gran Premi disputati. Dopo un 2023 nel quale ha gettato alle ortiche le chance di titolo nella seconda parte di stagione assieme alla possibilità di salire in Moto2, raggiunge il suo obiettivo con un anno di ritardo.

Le dichiarazioni di Daniel Holgado dopo la firma: “Sono molto felice di tornare nel Team CFMoto Aspar. Con loro ho vinto il Campionato del Mondo Junior nel 2021 e ora sono entusiasta di poter lottare nuovamente con la squadra per nuove sfide che saranno entusiasmanti. Affronto il cambiamento di categoria con grande entusiasmo ed emozione. Saranno tante novità, ma sento che è il momento perfetto per farlo. Non posso smettere di ringraziare la squadra, Jorge Martínez Aspar e Nico Terol per l’opportunità: grazie a loro mi sto realizzando. un sogno Ci restano sette gran premi in cui saremo rivali, prima di iniziare una nuova fase della mia carriera con loro”.

Il commento di Aspar dopo l’ufficialità di Holgado: “In questi tre anni abbiamo seguito Dani da vicino. Abbiamo dovuto separare le nostre strade nella categoria Moto3, ma quando abbiamo visto l’opportunità di poter contare nuovamente su di lui non abbiamo esitato. Dani ha avuto una buona stagione l’anno scorso e questa Anche quest’anno sta facendo un ottimo lavoro. Sentiamo che in Moto2, con noi, potrà continuare a crescere ed è per questo che puntiamo su di lui per le prossime stagioni”.