Cos’è successo a Luna Rossa? Rottura incredibile durante la regata e brividi a bordo VIDEO

Un guasto meccanico ha frenato Luna Rossa nella settima regata della semifinale di Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designa chi fronteggerà Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Mentre si stava affrontando il secondo lato di poppa, con gli italiani in vantaggio di una novantina di metri nei confronti di American Magic, si è rotto il carrello della randa.

Un guasto ha purtroppo fatto capolino alla base della vela principale sulla barca, probabilmente perché eccessivamente sovraccaricato in quel frangente con un vento che soffiava a undici nodi e che sembrava tutt’altro che insostenibile. Luna Rossa si è fermata all’istante: con quel pezzo rotto era impossibile riprendere il volo e servirà anche del tempo per ripararlo.

American Magic ha vinto e ha così riaperto la serie: James Spithill e compagni conducono per 4-3 sugli statunitensi e sono sempre a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo, ma hanno sprecato tre match-ball e ora gli americani credono nel ribaltone. Si ritornerà in acqua domani per gara-8 e l’eventuale gara-9, ma lo shore team di Luna Rossa sarà chiamato a un durissimo lavoro per risolvere il problema.