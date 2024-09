Cosa succede se Alinghi e Orient Express finiscono a pari punti? Il regolamento e chi resta fuori dalle semifinali

Alinghi e Orient Express hanno vinto una regata a testa nella Louis Vuitton Cup, il torneo che determinerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. I due equipaggi hanno disputato cinque regate a testa nelle acque di Barcellona, incamerando appunto un successo e quattro sconfitte. Ricordiamo che il doppio round robin determinerà le quattro qualificate alle semifinali, mentre la peggiore in classifica generale tornerà a casa.

Con Luna Rossa, INEOS Britannia e American Magic lanciate verso il passaggio del turno, sembra proprio che la quarta piazza sia un affare tra gli svizzeri e i francesi. I due sodalizi hanno vinto uno scontro diretto a testa e ora se la dovranno vedere entrambi contro Luna Rossa, INEOS Britannia e American Magic. Cosa succede se entrambe le compagini chiuderanno a parità di successi in classifica?

Ci potrebbe essere uno spareggio per determinare la qualificata alla fase a eliminazione diretta, ma soltanto se ci dovesse essere il tempo materiale per disputare il testa a testa risolutore. In caso contrario verrebbe preso in considerazione l’esito degli scontri diretti: sono in perfetta parità, ma Alinghi ha vinto l’ultimo e dunque avrebbe la priorità: gli elvetici passerebbero il turno, mentre i transalpini verrebbero eliminati.