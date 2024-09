Coppa Davis, Volandri si affiderà a Berrettini o guarderà il ranking? Le possibili scelte per i singolari

Domani è il grande giorno a Bologna: l’Italia di Filippo Volandri comincerà la difesa del titolo conquistato lo scorso anno in Coppa Davis esordendo contro il Brasile. I campioni del mondo si presenteranno in questo girone alla Unipol Arena non al completo della propria formazione, con le assenze in particolar modo di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti e tre papabili singolaristi.

Volandri avrà comunque a disposizione una buona gamma di scelta: saranno due da selezionare tra Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Quali saranno le scelte del capitano? Secondo le ultime indiscrezioni saranno Arnaldi e Berrettini a scendere in campo almeno domani.

Bisognerà vedere quale sarà la logica da parte di Volandri: seguire il ranking oppure puntare in ogni occasione su Berrettini? Quest’ultima posizione sembra quella più probabile da tenere, visto che il romano già ha avuto delle esperienze in Davis, ha fatto una grande estate con due titoli conquistati e ha tanta voglia di riscatto, dopo aver visto e incitato i compagni dalla panchina lo scorso anno.

Come sarebbe logica la scelta di Arnaldi, meritocratica vista l’importanza del sanremese lo scorso anno a Malaga, vincendo il match contro Alexei Popyrin che di fatto ha indirizzato la finale contro l’Australia. Per il debutto di Cobolli ci potrebbe essere spazio nei prossimi giorni, magari anche in una situazione con minore pressione.