Coppa Davis, Matteo Arnaldi: “Ho avuto bisogno di tutto il tifo possibile per vincere”

Un braccio di ferro che è valso la vittoria sul Brasile in Coppa Davis. Matteo Arnaldi appare quasi stravolto alla Unipol Arena di Bologna, e ne ha ben donde dopo le tre ore e quaranta minuti passate in campo contro Thiago Monteiro, battuto con il risultato di 7-5 6-7 7-6, permettendo così a Filippo Volandri di guardare al doppio in maniera molto più tranquilla.

“Penso di aver giocato una buona partita, come anche lui, ma questo è lo spirito della Coppa Davis – debutta Arnaldi, ancora provato dalla lunga maratona contro il tennista verdeoro -. Penso che questa sia stata la mia partita più lunga in carriera sui tre set. Sono felice di aver giocato su questo campo e ringrazio tutti coloro che sono rimasti qui, avevo bisogno di tutto il tifo possibile per portarla a casa“.

Il numero uno in pectore della nostra Nazionale non vuole però che si abbassi la guardi in vista del doppio che inizierà tra pochi minuti, con Simone Bolelli ed Andrea Vavassori che sfideranno Rafael Matos e Marcelo Melo: “Il nostro obiettivo è vincere 3-0. Quindi chiedo a tutti di rimanere a supportare il nostro doppio, dobbiamo portare a casa questa partita per 3-0“.