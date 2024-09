Coppa Davis, le scelte di Volandri per Italia-Brasile: Berrettini sfida Fonseca, Arnaldi singolarista n.1

Nessuna sorpresa e sensazioni della vigilia rispettate per quanto riguarda le scelte dei capitani di Italia e Brasile in vista della sfida odierna valevole per il gruppo A della Coppa Davis 2024, in programma sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Al momento sono ufficiali i giocatori che prenderanno parte ai due singolari, mentre per il doppio sarà possibile effettuare modifiche anche al termine della seconda partita.

Filippo Volandri ha selezionato come da previsioni Matteo Berrettini come singolarista numero 2 (per questioni di ranking ATP), mentre Matteo Arnaldi l’ha spuntata su Flavio Cobolli nel ballottaggio per il ruolo di numero 1 almeno contro la selezione verdeoro. Attualmente è stata confermata inoltre per il doppio la coppia di specialisti composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Il capitano della Nazionale brasiliana Jaime Oncins, in assenza della mina vagante Thiago Seyboth Wild, ha deciso di puntare sull’astro nascente Joao Fonseca (rispetto a Felipe Meligeni Alves) come singolarista numero 2 che dovrà quindi vedersela con Berrettini in apertura di programma. A seguire scenderà in campo il n.1 del Brasile Thiago Monteiro (76° al mondo) contro Arnaldi. La coppia designata per il doppio è formata dagli specialisti Rafael Matos e Marcelo Melo.