Coppa Davis, la Spagna inizia la sua avventura con un 3-0 sulla Repubblica Ceca

Vittoria netta per la Spagna al debutto in Coppa Davis. Al Pabellon Fuente de San Luis, la selezione di David Ferrer sale in vetta alla classifica con un rotondo 3-0 sulla Repubblica Ceca, mettendosi così in una buona posizione in vista del prosieguo della fase a gironi.

Occhi per Carlos Alcaraz, che tornava in campo dopo la delusione degli US Open. Il numero 3 al mondo è parso appannato, quasi nervoso, per poco più di un’ora, andando sotto di un set con Tomas Machac, ma nel momento in cui trova un modo per far girare il match il suo avversario alza bandiera bianca per un problema fisico, ritirandosi all’inizio del terzo set sul 6-7 6-1.

È dunque il punto decisivo per la Spagna, che aveva già vinto il primo singolare con Roberto Bautista Agut, giocatore che di queste partite ne ha vissute a pacchi. Proprio questo ha influito con Jiri Lehecka, giocatore che appare sempre in rampa di lancio ma a cui sembra mancare sempre quel centesimo per fare la lira: il 6-4 7-6 finale ne è la dimostrazione.

In chiusura il doppio, che riporta in campo Alcaraz con l’esperto Marcel Granollers contro Jakub Mensik ed Adam Pavlasek, i quali non hanno nulla da perdere. I due si portano avanti di un set grazie al tiebreak, ma subiscono la rimonta degli iberici, che ribaltano la situazione chiudendo il tie in modo netto e rotondo con il punteggio di 6-7 6-3 7-6.