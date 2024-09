Coppa Davis, i precedenti degli italiani contro i giocatori del Belgio. Cobolli-Bergs agli US Open…

Domani Italia e Belgio si affronteranno alle ore 15.00 per il primo posto solitario nel Girone A di Coppa Davis: praticamente certe le coppie di doppio, restano da sciogliere i nodi riguardanti il numero 1 in singolare dell’Italia ed il numero 2 del Belgio.

Nella sfida tra numeri 1 Flavio Cobolli dovrebbe affrontare Zizou Bergs: l’unico precedente è freschissimo ed è favorevole all’azzurro: Cobolli si è imposto in quattro set nella sfida valida per il secondo turno degli US Open 2024 con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 6-3. Non ci sono precedenti contro Collignon e Blockx.

Matteo Berrettini, che dovrebbe scendere in campo nella sfida tra i numeri 2, invece, non ha mai affrontato nessuno dei tre possibili singolaristi belgi, così come Matteo Arnaldi, che potrebbe rimanere a riposo dopo il problema accusato alla caviglia. Nessun precedente neppure tra Bolelli/Vavassori e Gille/Vliegen.

PRECEDENTI TRA TENNISTI ITALIANI E BELGI

COBOLLI-BERGS 1-0

2024 US Open Trentaduesimi Flavio Cobolli b. Zizou Bergs 4-6 6-3 7-5 6-3