Coppa Davis, i pre-convocati della Spagna per le Finali di Coppa Davis: c’è la coppia Alcaraz-Nadal!

Una coppia che torna in scena. La Spagna ha voglia di riscattarsi nelle Finali di Coppa Davis a Malaga, dopo aver mancato la qualificazione alla Final Eight l’anno scorso. Carlos Alcaraz e compagni hanno centrato l’obiettivo a Valencia e ora, davanti al pubblico di casa dello José María Martín Carpena, si vorrà puntare al successo.

Nella giornata di oggi è stato reso noto dalle formazioni qualificate all’evento in questione l’elenco dei pre-convocati e in casa iberica a colpire l’attenzione degli appassionati è la presenza di Rafael Nadal. Il fuoriclasse di Manacor, dopo le Olimpiadi di Parigi, ha dato priorità alla sfera privata e nello stesso tempo ha lavorato per recuperare dagli acciacchi con cui deve convivere.

E così, quel nome nel roster spagnolo desta sensazione, seppur non è un mistero quanto Rafa tenga a dare un contributo nelle competizioni a squadre. Il capitano non giocatore, David Ferrer, nella lista ha inserito quindi i nomi dei due assi Alcaraz e Nadal, insieme a Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta e a Marcel Granollers.

Da capire se poi questo elenco sarà confermato in avvicinamento alla competizione e se Ferrer vorrà puntare sul campione maiorchino in singolare o in doppio, magari con Carlitos. Gli scenari sono diversi, ma c’è tutta l’intenzione da parte della Spagna di far propria l’Insalatiera e non permettere il bis all’Italia di Jannik Sinner.