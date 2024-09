Coppa Davis 2024, Matteo Berrettini piega Botic Van De Zandschulp e regala all’Italia l’1-0 sull’Olanda

L’Italia è in vantaggio per 1-0 sull’Olanda nella sfida valida per la prima fase a gironi della Coppa Davis 2024 di tennis: a Bologna, Matteo Berrettini piega in tre set Botic Van De Zandschulp, rimontato e battuto con lo score di 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e 23 minuti di gioco.

L’Italia è già qualificata ai quarti, ma deve vincere il tie per passare come prima del Gruppo A, mentre l’Olanda avrà ora bisogno di conquistare almeno uno degli altri due incontri odierni per passare il turno, entrambi per farlo da prima. Ancora in corsa il Brasile, che invece deve sperare in un successo per 3-0 degli azzurri.

Nel primo set il neerlandese deve annullare un break point nel game d’apertura, mentre Berrettini ne cancella a sua volta uno nel quarto gioco. Il break arriva però nel sesto game, con Van De Zandschulp che strappa il servizio a trenta a Berrettini, portandosi sul 4-2. L’olandese tiene a zero i seguenti due turni in battuta e chiude sul 6-3 in 44′.

Nella seconda frazione dominano i servizi, nei primi nove giochi non si registrano palle break, un solo game finisce ai vantaggi e nel complesso sono pochissimi i punti vinti in risposta. Quando tutto sembra indicare il tiebreak, ecco che nel decimo gioco il neerlandese si fa rimontare dal 30-15, con Berrettini che vince tre punti di fila in risposta e riequilibra il match con il 6-4 in 41′.

Nella partita decisiva il primo ad andare in difficoltà è ancora Van De Zandschulp, che in un lunghissimo quarto gioco deve annullare quattro break point per restare in parità sul 2-2. Lo strappo è nell’aria, e Berrettini riesce a concretizzarlo nel sesto game. L’azzurro allunga sul 5-2, manca un match point in risposta nell’ottavo gioco, ma nel nono subisce il controbreak. Berrettini non si demoralizza e nel decimo game si porta sullo 0-40 in risposta, chiudendo i conti proprio alla terza occasione sul 6-4 in 58′.

Le statistiche sottolineano come l’azzurro si aggrappi al servizio nei momenti importanti: sono 11 gli ace messi a segno da Berrettini, che serve il 75% di prime ed ottiene il punto nel 75% dei casi. Deficitario, però, il 35% di resa con la seconda: Van De Zandschulp perde nonostante vinca nel complesso più punti, 97 contro 93.