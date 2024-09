Coppa Davis 2024, Gran Bretagna-Finlandia 2-1: decisive le vittorie di Evans ed Harris

Buona la prima per la Gran Bretagna nell’esordio in Coppa Davis a Manchester. I padroni di casa, lasciando a riposo Jack Draper, hanno superato la Finlandia per 2-1, in una partita dove sono risultati decisivi i successi in singolare di Daniel Evans e Billy Harris. I finlandesi hanno poi accorciato le distanze con il doppio, ottenendo comunque un risultato che può risultare prezioso in un possibile arrivo a pari punti.

Nel primo singolare Daniel Evans partiva decisamente favorito contro Eero Vasa, numero 703 del mondo. Il veterano britannico non ha assolutamente deluso le aspettative, prendendosi la vittoria in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.

Davvero eccellente il successo di Billy Harris contro Otto Virtanen. Il britannico ottiene la sua prima vittoria della carriera in Coppa Davis, imponendosi con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e quarantadue minuti di gioco.

La Finlandia si è poi riscattata nel doppio. La coppia Heliovaara/Virtanen ha ribaltato il pronostico sul duo britannico Evans/Skupski, vincendo sempre in due set per 7-6 7-5.

COPPA DAVIS 2024 GRAN BRETAGNA – FINLANDIA 2-1

Evans b. Vasa 7-6 6-2

Harris b. Virtanen 6-4 7-6

Heliovaara/Virtanen b. Evans/Skupski 7-6 7-5