Come risparmiare sull’attrezzatura per fare Trekking

Il Trekking è una delle attività migliori per il corpo e la mente: le camminate all’aperto sono infatti ottime per la salute e permettono di vedere posti nuovi e respirare aria pulita.

Come per ogni sport, però, è necessario attrezzarsi al meglio, soprattutto se si vogliono evitare incidenti o fastidi. Allo stesso tempo, l’acquisto di attrezzatura tecnica spesso risulta costoso.

Se vuoi scoprire come acquistare la migliore attrezzatura a un prezzo conveniente puoi seguire i consigli di questa guida: vediamo insieme come risparmiare sull’attrezzatura per il trekking senza rinunciare alla qualità!

Scegli i momenti migliori per fare acquisti

Il primo consiglio che ci sentiamo di dare, valido per ogni tipo di acquisto online, è di approfittare dei momenti migliori durante l’anno per trovare offerte e sconti. Ovviamente se hai un’urgenza puoi acquistare quando preferisci, ma se possibile l’ideale è aspettare, ad esempio, i saldi stagionali. Questi saldi solitamente vengono proposti a inizio anno e a inizio estate: se tieni d’occhio il sito appena iniziano i saldi puoi fare ottimi affari e risparmiare.

Particolarmente utile, nel caso tu voglia fare le tue camminate con la bella stagione, è approfittare dei saldi invernali.

Un altro momento di grandi sconti, durante l’anno, è il Black Friday, seguito immediatamente dal Cyber Monday. Queste due giornate, nate con l’obiettivo di scontare al massimo i prodotti elettronici, sono ormai utilizzate da tutti i negozi per proporre prezzi davvero convenienti, spesso i più bassi di tutto l’anno!

Tieni d’occhio il calendario quindi, e non perdere l’occasione di risparmiare durante questi eventi.

Utilizza codici sconto e coupon per ridurre i costi

Uno degli strumenti più interessanti disponibili online sono i coupon e i codici sconto: grazie ad essi puoi acquistare in tranquillità come fai sempre, col vantaggio di poter ottenere una riduzione di prezzo in fase di pagamento.

Puoi approfittare, ad esempio, dei codici sconto Decathlon disponibili in questa pagina dedicata per ottenere sconti su scarpe da trekking, zaini, tende e tanto altro. Basta tenere d’occhio le newsletter e i portali specializzati in offerte per non perderti le migliori occasioni.

Oltre a Decathlon, moltissimi altri negozi offrono una vasta gamma di attrezzatura per le camminate, e molto spesso è possibile trovare voucher validi su tutti questi prodotti.

Per ottenere un codice sconto puoi iscriverti ai siti, alle newsletter oppure cercarli su siti dedicati ai coupon e alle promozioni e offerte. Online sono disponibili davvero tante occasioni di risparmio, non lasciartele sfuggire!

Approfitta del cashback per ottenere di più

Una valida modalità di risparmio che si è sempre più diffusa online, negli ultimi anni, è l’utilizzo di siti e piattaforme di cashback: questi siti permettono, tramite l’iscrizione, di accumulare rimborsi per ogni acquisto effettuato, garantendo quindi un risparmio costante nel tempo.

Molti di questi siti ospitano come abbiamo detto anche una selezione dei migliori codici sconto e offerte, quindi il risparmio può essere addirittura raddoppiato!

Per risparmiare grazie al cashback, non devi fare altro che iscriverti e creare un account, inserire i dati principali e accumulare i tuoi rimborsi con ogni acquisto. Una volta raggiunta una determinata soglia potrai incassare col metodo che preferisci.

Quali sono gli essenziali dell’equipaggiamento da trekking? Vediamoli insieme.

Ora che abbiamo visto una panoramica dei migliori trucchi e metodi per risparmiare sull’attrezzatura, vale la pena approfondire cosa non può mancare durante un’escursione o una camminata.

Le scarpe da trekking sono, ovviamente, il primo e più importante elemento a cui fare attenzione: l’ideale è scegliere un paio di scarpe di qualità (quindi in questo caso vale la pena spendere qualcosina in più), che permetta di proteggere i propri piedi da infortuni e distorsioni senza rinunciare alla comodità (ne abbiamo parlato dettagliatamente in questo articolo )

Durante un’escursione potresti trovare sentieri irregolari e scivolosi così come potresti trovarti in mezzo all’acqua. Scegli un paio di scarpe resistenti, impermeabili e traspiranti e non dovrai avere alcuna preoccupazione! L’abbigliamento adatto è altrettanto essenziale: scegli una giacca impermeabile, se possibile leggera e adattabile, e cerca di vestirti “a cipolla”, in modo da poter gestire i tuoi strati uno per volta. Importanti un cappello e gli occhiali da sole per proteggerti. Uno zaino da trekking è il terzo elemento essenziale. Se scegli uno zaino comodo, capiente e leggero (e ovviamente impermeabile) potrai affrontare ogni evenienza, portando con te tutti i liquidi, i cibi e i ricambi necessari. Un ultimo consiglio sono le racchette da trekking . Pur non essendo un elemento fondamentale, questi sostegni possono aiutare durante le discese o i punti in cui c’è più rischio di perdere l’equilibrio.

I bastoncini in commercio sono leggerissimi e regolabili, quindi potrai portarli con te senza troppo impegno.

Seguendo questi consigli potrai stabilire non solo cosa comprare, ma soprattutto “come” comprarlo per poter risparmiare qualcosa sulle tue prossime escursioni!