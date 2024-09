Come cambia il tabellone di Berrettini a Tokyo con l’eliminazione di Fritz. Occasione per il ranking

Matteo Berrettini affronterà Arthur Fils negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo, l’appuntamento è per venerdì 28 settembre (ore 11.00). Il tennista italiano, reduce dal successo ottenuto all’esordio contro l’olandese Botic van de Zandschulp, se la dovrà vedere contro il francese, che ha avuto la meglio sul più quotato statunitense Taylor Fritz in tre set. Si tratta di una bella occasione per il romano, che eviterà il numero 7 del mondo (finalista agli US Open) e potrà giocarsi le sue chance contro il numero 24 del ranking ATP.

Matteo Berrettini ha schivato la testa di serie numero 1 del seeding e il tabellone gli potrebbe sorridere sul cemento della capitale giapponese, considerando che l’eventuale quarto di finale contro il vincente della sfida tra l’argentino Navone e lo statunitense Shelton non sarebbe proibitiva. In semifinale potrebbe esserci il danese Holger Rune, atteso ora dal padrone di casa Nishioka e poi da uno tra Ruud, Thompson, Cilic e Nishikori. Dall’altra parte del tabellone spiccano il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Tommy Paul, mentre il greco Stefanos Tsitsipas (numero 4) è stato eliminato dall’americano Michelsen.

Potrebbe essere una bella occasione per scalare il ranking: Matteo Berrettini è attualmente numero 43 del mondo con 1.215 punti, l’obiettivo primario è quello di rientrare in top-40, ma potrebbe provare a superare anche Matteo Arnaldi (ora 34mo con 1.335 punti) e Flavio Cobolli (ora 32mo con 1.482 punti) e magari cercare un ritorno in top-30.