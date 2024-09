Classifica Louis Vuitton Cup: Ineos vince il round robin, Luna Rossa perde lo spareggio e aspetta l’avversaria

INEOS Britannia ha vinto il round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che mette in palio la America’s Cup. Il sodalizio britannico ha infatti battuto Orient Express e ha operato l’aggancio provvisorio a Luna Rossa in testa alla classifica generale, poi la formazione italiana è stata squalificata contro Alinghi e si è reso necessario lo spareggio: Ben Ainslie e compagni hanno avuto la meglio nel testa a testa e si sono così garantiti il primo posto in graduatoria.

INEOS Britannia potrà così scegliere quale sarà la sua avversaria in semifinale, una serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque) che promuoverà all’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup. I britannici potranno decidere la propria rivale tra Luna Rossa, American Magic e Alinghi: lo comunicheranno venerdì 13 settembre, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11.00. Team Prada Pirelli attende così di scoprire quale sarà la propria rivale nei primi confronti da dentro o fuori.

Orient Express è la prima eliminata dal torneo: una vittoria e quinto posto finale in classifica per i francesi, che dunque devono salutare la competizione. Luna Rossa sembrava la grande favorita fino a due giorni fa, ma i due ko contro Ineos Britannia hanno acceso qualche campanello d’allarme che farà parecchio pensare verso le semifinali, in programma a partire dal 14 settembre. Di seguito la classifica finale del round robin della Louis Vuitton Cup.

CLASSIFICA FINALE ROUND ROBIN LOUIS VUITTON CUP

1. INEOS Britannia 6 vittorie, batte Luna Rossa nello spareggio

2. Luna Rossa 6 vittorie, perde contro INEOS Britannia nello spareggio

3. American Magic 4 vittorie

4. Alinghi 3 vittorie

5. Orient Express 1 vittoria