Ciclismo, tris di bronzi per l’Italia! Mirko Testa terzo nella prova in linea dell’H3 alle Paralimpiadi

Un, dos, tres: sono tre le medaglie di bronzo per l’Italia in questa giornata alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nel ciclismo su strada. Dopo il terzo posto di questa mattina del portabandiera Luca Mazzone e quello nel primo pomeriggio di Ana Maria Vitelaru, anche Mirko Testa si iscrive al festival del bronzo conquistando questo metallo nella prova in linea della categoria H3 sulla distanza dei 56.8 km.

Una prova costante quella di Testa, che nella parte iniziale di gara è rimasto stoicamente nel gruppo davanti con Bosredon e Quaile. I due francesi nella seconda parte hanno fatto il vuoto, con Mathieu Bosredon che ha stravinto con il crono di 1:34:36 precedendo il connazionale Johan Quaile per 1’21”.

Grande bagarre c’è stata per la medaglia di bronzo, con coinvolti quattro atleti all’inizio dell’ultimo giro. Testa è stato il più fresco nella salita finale e nel tratto conclusivo ha affrontato in testa la volata e ha concluso quindi in terza posizione con un ritardo di 5’02” da Bosredon, piazzandosi appena davanti allo spagnolo Garcia Marquina e all’altro azzurro Martino Pini.