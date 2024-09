Ciclismo, Primoz Roglic: “Sarò ai Mondiali, quarta vittoria alla Vuelta un sogno”

Primoz Roglic vuole chiudere come si deve la stagione: lo sloveno ha vinto per la quarta volta in carriera la Vuelta con una fantastica rimonta nei confronti di Ben O’Connor. Adesso si avvicinano gli ultimi appuntamenti e il fuoriclasse della Red Bull-Bora Hansgrohe ha voluto chiarire i suoi piani per questo ultimo mese di 2024.

Ai microfoni di Marca ha commentato la vittoria nella corsa roja: “Ogni vittoria è diversa. Ogni vittoria richiede sforzi diversi per essere conquistata. Ma quest’anno è stata una grande lotta. Primo reset dopo il Tour, ho preparato Vuelta… È stato bello venire a Lisbona per iniziare e finire con la squadra. La quarta vittoria è stata davvero pazzesca. Ho soddisfatto le aspettative dopo i dubbi del Tour? Era l’obiettivo. Cerchi sempre di essere il migliore, ma non sapevamo come sarebbe andata perché sentivo ancora fastidio alla schiena e guardavo solo a giorno dopo giorno. È stata una Vuelta davvero difficile, abbiamo giocato duro ogni giorno.”

Sulla partecipazione ai Mondiali di Zurigo: “Ci sarò, ma prima voglio tornare a casa. Ho bisogno di riposarmi per poter stare bene per quell’appuntamento. In questo momento, dopo questo mese impegnativo, quello a cui penso è recuperare le forze”.

Sulla concorrenza di Evenepoel, Vingegaard e Pogacar: “Se vuoi vincere ogni gara devi essere il migliore, indipendentemente da chi c’è intorno. E poi, in ogni gara, è sempre difficile vincere. Penso di poter vincere anche contro di loro. Sono molto contento di come abbiamo gestito la Vuelta. Abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro insieme ai compagni di squadra. Dobbiamo goderci questa vittoria”.