Ciclismo, Mondiali 2024: il percorso della cronometro. Lo strappo di Uetikon am See può fare la differenza

Domenica cominciano i Mondiali di ciclismo 2024 a Zurigo: si comincerà con le cronometro individuali che metteranno a dura prova i corridori. La cronometro maschile sarà lunga 46.1 chilometri con partenza e arrivo situati a Zurigo con 400 metri di dislivello e alcune insidie che sono poste in mezzo al percorso.

Tracciato che sarà perlopiù pianeggiante e non presenterà difficoltà altimetriche per oltre metà, fino a Monchaltorf. Poi in particolare ci saranno due piccole asperità: quella di Uetikon am See che arriva fino al secondo intermedio (2.4 km al 4.9% con tratto centrale che ha 600 metri all’8.5%). Immediatamente dopo discesa e un paio di rampe una sopra il 7% lunga poco più di 500 metri e un’altra sopra l’8% lunga 300 metri.

Vista la configurazione di questa prova, il favorito principale appare essere Remco Evenepoel che proprio nella parte centrale potrebbe fare il vuoto nei confronti degli altri. Vita più difficile invece per gli specialisti puri come Joshua Tarling, Filippo Ganna, Stefan Kung ed Edoardo Affini, mentre può sorprendere anche Primoz Roglic.