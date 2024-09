Ciclismo, Mondiali 2024: i convocati della Francia. Julian Alaphilippe il capitano

La nazionale francese al maschile ha ufficializzato i suoi convocati per i Mondiali di ciclismo su strada, con la prova in linea che si terrà domenica 29 settembre in terra svizzera.

Il capitano designato della squadra sarà Julian Alaphilippe, due volte campione del mondo, attualmente in forza alla Soudal-QuickStep (lascerà la squadra belga a fine stagione). Il percorso è ideale per il 32enne che però non sembra più avere la gamba dei giorni migliori che l’ha portato a trionfare ad Imola e Leuven.

Squadra comunque molto solida quella transalpina che può contare su scalatori come Romain Bardet (dsm firmenich-PostNL), David Gaudu (Groupama-FDJ), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e Pavel Sivakov (UAE Emirates). Presenti anche gregari come Julien Bernard (Lidl-Trek), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) e Rudy Molard (Groupama-FDJ).

Il commento del ct Thomas Voeckler: “Battere Tadej Pogačar sarà sicuramente molto difficile. Specialmente su un circuito di questo tipo, ma lo sloveno è meno ingiocabile in un contesto così che in un Grande Giro. Si può fare, alla fine è una corsa di ciclismo e noi non partiamo sconfitti. Alaphilippe? Non posso sapere se oggi sia più o meno forte di Leuven 2021, ma credo proprio che le varie avversità affrontate lo abbiano fatto crescere. Oggi è un corridore diverso, con la piena consapevolezza dei suoi mezzi”.