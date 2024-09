Ciclismo, l’Astana licenzia il giovane Ilkhan Dostiyev per doping

Caso doping all’interno dell’Astana Qazaqstan. Il corridore è Ilkhan Dostiyev, 22enne kazako, fermato dall’UCI per la positività alla CERA dopo un controllo a sorpresa dello scorso 30 luglio. Il team ha contattato l’atleta, che ha ammesso l’utilizzo della sostanza proibita senza difese: ammissione che ha portato alla risoluzione del contratto.

Il general manager dell’Astana Alexander Vinokurov si è detto molto deluso dall’accaduto: Questa notizia è stata per noi uno shock e una delusione. Avevamo fiducia in Ilkhan Dostiyev come uno dei pilastri della squadra e nutrivamo grandi aspettative nei suoi confronti, che ora sono andate completamente in frantumi. Dopo aver ricevuto l’informazione, abbiamo prontamente contattato il corridore e chiesto una spiegazione, che Dostiyev ha fornito, esprimendo anche la piena disponibilità a collaborare con l’UCI e le autorità antidoping“.

Prosegue Vinokurov, precisando che la squadra è estranea all’accaduto: “Posso affermare con assoluta certezza che la Astana Qazaqstan Development non ha alcun legame con questo incidente. La nostra squadra aderisce a una politica di “tolleranza zero”, lavoriamo costantemente con i corridori e facciamo del nostro meglio per garantire che gli atleti comprendano non solo le conseguenze del ricorso al doping, ma anche l’assurdità del tentativo di violare le regole antidoping. Dato che Dostiyev ha ammesso la violazione delle norme antidoping, il corridore è stato sospeso e il suo contratto è stato immediatamente risolto. Ora stiamo collaborando pienamente e apertamente con tutte le organizzazioni coinvolte per chiarire la situazione“.