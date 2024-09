Ciclismo, la formazione dell’Italia per i Mondiali. Bennati svela la riserva, 8 azzurri a Zurigo

Daniele Bennati, CT della Nazionale Italiana di ciclismo, ha svelato la formazione titolare per la prova in linea elite maschile che chiuderà i Mondiali, in programma domenica 29 settembre lungo l’esigente percorso di Zurigo (Svizzera). La squadra sarà composta da otto atleti, la riserva sarà Marco Frigo che non indosserà dunque la maglia azzurra dopo essere stato convocato la scorsa settimana nel gruppo che si è allenato in questi giorni nella località elvetica.

Il tracciato è sulla carta impegnativo e l’Italia non sarà certamente tra le favorite per la conquista della maglia arcobaleno, ma gli azzurri cercheranno di ben figurare e di ritagliarsi il loro spazio. I capitani saranno Giulio Ciccone e Antonio Tiberi, ma attenzione anche all’esperienza di Diego Ulissi. In rosa anche Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Lorenzo Rota, Edoardo Zambanini e Filippo Zana. Sfilza di debuttanti nella massima kermesse, dove il tricolore non sventola dal 2008 con Alessandro Ballan a Varese.

Per il momento la spedizione azzurra si è distinta ai Mondiali, vincendo la prova in linea juniores con un grande Lorenzo Finn e l’argento di Filippo Ganna e il bronzo di Edoardo Ganna nella cronometro elite, il bronzo nella staffetta a squadre mista. Sabato andrà in scena la prova in linea femminile, poi domenica la gara regina riservata ai professionisti.

FORMAZIONE TITOLARE ITALIA MONDIALI CICLISMO 2024

PROVA IN LINEA

Andrea Bagioli

Mattia Cattaneo

Giulio Ciccone

Lorenzo Rota

Antonio Tiberi

Diego Ulissi

Edoardo Zambanini

Filippo Zana