Ciclismo in lutto, Bas van Belle ci lascia a 24 anni: era il fratello di Loe

Il ciclismo è in lutto per la scomparsa di Bas van Belle. Il ciclista olandese è scomparso in maniera inaspettata, come ha comunicato la Federazione dei Paesi Bassi (KNWU): “Siamo in lutto per la sua scomparsa, lascia un grande vuoto nel mondo del ciclismo. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia – in particolare ai genitori, alla sorella Lisa e al fratello Loe – ai suoi amici e a tutti coloro che lo conoscevano. Lo ricorderemo come una persona cordiale e amichevole, oltre che come un ciclista di talento“.

Bas van Belle ci ha lasciato a 24 anni (era nato il 20 maggio 2000) e militava per il Wielerploeg Groot Amsterdam, la sua ultima gara risale al 22 settembre quando fu 65mo alla Ronde van Midden-Brabant (un evento di caratura nazionale proprio nei Paesi Bassi). Suo fratello minore Loe difende i colori del Team Visma | Lease a Bike nel World Tour: il 22enne è alla sua prima stagione da professionista, ma al momento è infortunato (frattura della scapola rimediata durante il Giro di Vallonia a fine luglio).

La giornata è molto triste per il mondo del ciclismo, visto che a inizio pomeriggio era giunta la notizia del decesso di Muriel Furrer, 18enne svizzera scomparsa dopo essere caduta durante la prova in linea juniores nell’ambito dei Mondiali che si stanno disputando a Zurigo.