Ciclismo, i convocati della Norvegia per i Mondiali: c’è Tobias Foss, attenzione ad Halland Johannessen e Staune-Mittet

Continuano ad arrivare le liste dei convocati per i Mondiali di ciclismo 2024, che si terranno a Zurigo. Oggi a rilasciare il proprio elenco è stata la Norvegia, che ha deciso di puntare su corridori che ben si destreggiano in salita. Il percorso in Svizzera, infatti, sarà particolarmente duro e la nazionale scandinava proverà a recitare il ruolo della sorpresa. Sicuramente i corridori norvegesi non sono tra i favoriti, ma potrebbero proprio sfruttare il loro ruolo di outsider per cercare il colpo inaspettato.

Molto probabilmente il capitano sarà Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), che in questa stagione ha concluso al sesto posto la Freccia Vallone. Fari puntati anche sul giovane Johannes Staune-Mittet (Team Visma | Lease a Bike), che potrebbe essere la seconda punta. Attenzione sicuramente a Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), che si è messo in luce nell’ultimo Tour de France, andando in fuga quasi ad ogni tappa.

Completeranno la squadra il campione nazionale Marcus Hoelgaard (Uno-X Mobility) e Tobias Foss (INEOS Grenadiers), che sarà impegnato anche nella cronometro, dove proverà a replicare il clamoroso titolo conquistato nell’edizione 2022.

Nella corsa contro il tempo ci sarà anche Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), ma non sarà presente nella prove in linea. La squadra norvegese completerà la propria lista con un ultimo nome che verrà deciso dopo le gare di questo fine settimana.