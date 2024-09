Ciclismo, Filippo Ganna stringe i denti e dovrebbe essere al via della crono iridata

Filippo Ganna stringe i denti e dovrebbe essere al via della prova a cronometro dei Campionati Mondiali 2024 che si disputeranno a Zurigo (Svizzera). L’azzurro, reduce da un periodo non semplice, non vuole mancare il grande appuntamento. Dopo aver chiuso anzitempo il Renewi Tour, il 28enne por del team Ineos Grenadiers aveva deciso di prendersi un periodo di riposo per recuperare le energie.

Anche se l’obiettivo era ricaricare le batterie, diversi spifferi davano già per conclusa la sua stagione, senza prendere parte quindi a Europei e Mondiali a cronometro. È proprio la seconda manifestazione l’obiettivo per Filippo Ganna con la gara che sarà di scena il 22 settembre.

Come riportato da Spazio Ciclismo, il portacolori del team Ineos Grenadiers avrebbe deciso di partecipare ai Mondiali, andando così alla caccia della sua quinta medaglia nella specialità (2 ori, un argento e un bronzo al suo attivo).

Anche se le voci sembrano concrete, mancano ancora le comunicazioni ufficiali da parte della Federazione Italiana. Il commissario tecnico Daniele Bennati dovrà valutare anche Edoardo Affini (Visma|Lease a Bike) e Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), oro e bronzo nella cronometro agli Europei, per decidere chi saranno i due azzurri a Zurigo.