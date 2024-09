Ciclismo, Davide Gabburo firma la prima vittoria da pro’: sigillo al Tour of Istanbul, a Burgaudeau la generale

Davide Gabburo ha vinto la quarta e ultima tappa del Tour of Istanbul, evento di livello 2.1 che ha riempito il calendario nella settimana dedicata anche agli Europei e ad alcuni eventi italiani. L’alfiere della Vf Group-Bardiani CSF-Faizanè è stato il più veloce nella volata che ha risolto l’ultima frazione nella metropoli turca, imponendosi sotto la pioggia battente dopo 83.6 km davanti allo spagnolo Sergi Darder (Iles Balears Arabay) e allo sloveno Tilen Finkst (Adria Mobil).

Il corridore veneto è stato bravo a uscire in testa dall’ultima curva e poi a tenersi dietro tutti gli avversari che hanno provato a rimontare. Si tratta della prima vittoria da professionista per il 31enne, che prima di oggi vantava “solo” un paio di piazzamenti di rilievo al Giro d’Italia 2022 (un secondo e un quarto posto di tappa). Il francese Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) si è imposto in classifica generale davanti all’italiano Alessandro Romele (Astana Qazaqstan Team) e al connazionale e compagno di squadra Emilien Jeannière.