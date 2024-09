Ciclismo, chi sono i favoriti dei Mondiali? Non solo Pogacar-Evenepoel: le quote dei bookmakers per le scommesse

Due giorni e sapremo chi sarà il nuovo campione del mondo di ciclismo. A svelare l’arcano sarà il tracciato di Zurigo, parecchio esigente, con 4000 metri e più di dislivello. Tanto che, per tutte le agenzie di scommesse, il favorito d’obbligo per questa domenica è uno e uno soltanto: Tadej Pogacar.

Lo sloveno è in cima alla lista dei pretendenti per la maglia iridata, poiché il tracciato super esigente appare adattissimo alle sue caratteristiche. Tanto che una sua vittoria paga davvero poco: per tutti coloro che pensano ad una ‘puntata’ su di lui, il successo del ‘nuovo cannibale’ vale la miseria di 1,57 volte la posta.

Alle sue spalle il secondo favorito è Remco Evenepoel: il belga punta ad una doppietta mai registrata nella storia del ciclismo maschile, almeno nella categoria élite (ci riuscì solo Evgenij Petrov nel 2000 tra gli U-23). E anzi, scriverebbe una pagina ancora più importante, tenendo conto anche del trionfo olimpico sia a cronometro che nella prova in linea: una sua vittoria è quotata a 6.00.

E gli altri invece? La replica di Mathieu van der Poel è pagata 9 volte la posta, con un percorso considerato forse troppo duro per le sue caratteristiche. Marc Hirschi arriva carichissimo dopo i cinque successi in fila tra agosto e settembre ed è il quarto favorito a 19.00, davanti a Matteo Jorgenson (26.00) e Primoz Roglic (29.00, come Ben Healy). Ancora un po’ di fiducia a Julian Alaphilippe, quotato a 41, come Mads Pedersen, alle spalle di Maxim Van Gils, mentre Tom Pidcock e David Gaudu possono essere considerati degli outsider a quota 51. Italiani lontanissimi: il migliore è Antonio Tiberi, ma un suo successo paga 251 volte la posta.