Ciclismo, cambio di regolamento a Mondiali ed Europei: disco rosso importante tra gli under 23

Cambio di regolamento importante per quanto riguarda i Mondiali di ciclismo: a partire dal 2025, infatti, i corridori che militano in formazioni di livello World Tour o Professional non potranno più partecipare alle prove iridate riservate agli Under 23. Lo stesso trattamento sarà previsto anche agli Europei.

La decisione è stata presa dal Congresso UCI che si è riunito oggi a Zurigo (Svizzera) ed è iniziata a circolare mentre era in corso di svolgimento proprio la prova in linea degli under 23 vinta dal tedesco Niklas Behrens. I ragazzi hanno appreso il nuovo regolamento una volta giunti al traguardo, per molti quella disputata il 27 settembre 2024 sarà l’ultima apparizione tra gli under 23 con la maglia della propria Nazionale.

Ad esempio Giulio Pellizzari, oggi undicesimo, non potrà più indossare la maglia azzurra in questa categoria (anche se è un classe 2003) perché ha firmato un triennale con la Red Bull-BORA-hansgrohe, compagine di livello World Tour. Della top-10 odierna si sarebbero salvati solo Behrens, il belga Jarno Widar (settimo) e l’olandese Tibor Del Grosso (ottavo) poiché militano rispettivamente per le formazioni development di Lidl-Trek, Lotto-Dstny e Alpecin-Deceuninck, tutte considerate Continental.