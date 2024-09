CI SIAMO ANCHE NOI! Edoardo Affini magnifico campione d’Europa nella cronometro, Mattia Cattaneo di bronzo!

La vittoria più bella della carriera. Dopo un’infinità di piazzamenti (addirittura tre volte secondo di tappa al Giro d’Italia) Edoardo Affini si toglie una soddisfazione splendida: l’azzurro è infatti campione d’Europa. Ai Campionati continentali in Belgio il classe 1996 è riuscito a centrare una clamorosa impresa nella cronometro individuale maschile, conquistando la medaglia d’oro.

Percorso completamente pianeggiante da Heusden-Zolder ad Hasselt di 31,3 km dove l’unica insidia è stata quella della pioggia, che ha colpito soprattutto gli ultimi a scendere in strada. Poco prima era partito Affini, che ha messo in mostra le sue doti da cronoman spingendo rapporti lunghissimi e terminando la gara con il tempo di 35.15,47 alla media di 53.3 km/h. Mancavano alcuni degli specialisti migliori al mondo (dal campione olimpico e mondiale Remco Evenepoel passando per il campione uscente Joshua Tarling fino ad arrivare al nostro Filippo Ganna), ma in ogni caso questa è una vittoria straordinaria e una perla meravigliosa per la carriera del mantovano, gregario di lusso per i propri capitani, che potrà vestire la maglia continentale il prossimo anno.

Seconda posizione per il grande favorito odierno: l’elvetico Stefan Kung, vincitore dell’ultima tappa della Vuelta, si è dovuto arrendere di 9” (forse anche penalizzato dalla pioggia). In casa Italia è doppietta: infatti anche Mattia Cattaneo riesce a centrare il podio chiudendo terzo a 19” dal connazionale.

Completano la top-5 i neerlandesi Dan Hoole e Thymen Arensman. Una piccola curiosità: con il tempo fatto registrare nel primo pomeriggio Alec Segaert, trionfatore tra gli under 23, avrebbe vinto anche la prova degli élite.