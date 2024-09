Chi è Marco Gradoni: il predestinato della vela mondiale al timone di Luna Rossa nella Youth America’s Cup

Comincerà domani ufficialmente (meteo permettendo) la prima edizione della Youth America’s Cup, nuova competizione velistica dedicata agli under 25 in programma a Barcellona dal 17 al 26 settembre parallelamente alla Louis Vuitton Cup 2024. A differenza del main event i dodici equipaggi in gara utilizzeranno gli AC40, imbarcazioni già utilizzate dai team di Coppa America nelle regate preliminari di un anno fa.

Al via della kermesse giovanile c’è anche Luna Rossa (come gli altri quattro Challenger ed il Defender della 37ma America’s Cup, oltre a sei team esterni), che vuole sognare in grande e può ambire a svolgere un ruolo da protagonista sin dalla prima fase a gironi con al timone un predestinato della vela mondiale come Marco Gradoni.

Il ventenne romano, dopo aver conquistato il terzo titolo iridato consecutivo nella classe Optimist, è diventato nel 2019 (a soli 15 anni) il più giovane vincitore di sempre del World Sailor of The Year Award. Gradoni ha poi cominciato la campagna olimpica verso i Giochi di Parigi 2024 nel 470 Mixed in coppia con Alessandra Dubbini, laureandosi campione del mondo juniores e facendo subito intravedere un potenziale interessante anche tra i senior.

Dopo una buona prima stagione a tempo pieno, in cui ha raccolto anche un ottimo 9° posto ai Mondiali, l’enfant prodige azzurro ha deciso di abbandonare il percorso a cinque cerchi verso Parigi per accettare la chiamata di Luna Rossa e avvicinarsi al sogno della Coppa America. Dopo aver disputato in coppia con Ruggero Tita la Preliminary Regatta di Jeddah a fine 2023 proprio sull’AC40, Gradoni sarà la punta di diamante dell’equipaggio del Team Prada Pirelli nell’inedita kermesse giovanile.