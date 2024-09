Che cos’è la Youth America’s Cup 2024 e perché l’Italia può sognare di vincerla

Ultimi due giorni di attesa in vista dell’inizio delle semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Parallelamente alla Challenger Selection Series, nelle acque di Barcellona si terrà anche dal 17 al 26 settembre la prima edizione della Youth America’s Cup.

Si tratta di un evento di contorno riservato ad equipaggi composti da velisti under 25 che regateranno sugli AC40, un monotipo foiling già utilizzato dai team di Coppa America durante le Preliminary Regatta andate in scena nel 2023. Protagoniste ben 12 squadre, tra cui i sei sodalizi che hanno preso parte al round robin di Louis Vuitton Cup, che si daranno battaglia inizialmente in regate di flotta e a seguire in un match race secco con in palio il trofeo.

Luna Rossa punta al bersaglio grosso potendo contare al timone su un talento cristallino come Marco Gradoni (che aveva già ben figurato l’anno scorso a Jeddah con gli AC40 in coppia con Ruggero Tita), mentre il resto del Sailing Team è formato da Guido Gallinaro (timoniere), Gianluigi Ugolini (timoniere), Federico Colaninno (trimmer), Stefano Dezulian (trimmer) e Rocco Falcone (timoniere/trimmer).

Ricordiamo che possono salire a bordo dell’AC40 solamente quattro persone di equipaggio: due timonieri e due trimmer. Nella prima fase Luna Rossa è stata inserita nel gruppo A con New Zealand, i britannici di Athena Pathway, Alinghi, American Magic e Orient Express, mentre nell’altro raggruppamento vedremo in azione i padroni di casa spagnoli del Sail Team BCN, gli olandesi del Jajo Team DutchSail, i canadesi del Concord Pacific Racing, i tedeschi del Youth AC Team Germany, gli svedesi di Artemis e gli australiani dell’Andoo Team.

In programma otto regate di flotta per entrambi i gironi, con le prime tre classificate di ciascun gruppo che avanzeranno alle Semifinal Series. Seconda fase in cui si disputeranno quattro regate di flotta, con le prime due della graduatoria generale che voleranno in finale giocandosi tutto in un singolo match race che metterà in palio la conquista della Youth America’s Cup 2024.