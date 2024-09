Canottaggio, due argenti e due bronzi per l’Italia ai Mondiali 2024 di beach sprint a Genova

Ai Mondiali 2024 di beach sprint del canottaggio, disputati nel fine settimana a Genova, l’Italia conquista quattro medaglie: argenti per il doppio senior misto (che potrebbe diventare specialità olimpica a Los Angeles 2028 assieme ai due singoli senior) e per il doppio under 19 maschile, bronzi per il doppio PR3 misto e per il singolo under 19 maschile.

Nel doppio senior misto Federico Ceccarino e Silvia Tripi cedono nell’ultimo atto alla Lituania, dopo aver superato ai quarti la Polonia ed in semifinale la Spagna, poi medaglia di bronzo. Nel doppio under 19 maschile Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo, campioni uscenti, cedono nell’ultimo atto alla Spagna, dopo aver battuto agli ottavi l’Irlanda, ai quarti il Perù ed in semifinale l’Australia, salita sul gradino più basso del podio.

Nel doppio PR3 misto Arianna Noseda e Marco Frank hanno la meglio sul Perù nei quarti di finale, ma in semifinale cedono agli USA, poi superati in finale dalla Gran Bretagna, e nella finale per il terzo posto battono l’Australia e conquistano il bronzo. Nel singolo under 19 maschile Lucio Fugazzotto, anch’egli campione uscente, regola l’Egitto ai quarti, ma in semifinale viene battuto dalla Germania, poi sconfitta dalla Cina in finale, prima di superare il Portogallo nella sfida per il gradino più basso del podio.