Calendario US Open 2024 oggi (1 settembre): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Settima giornata dello US Open 2024: cominciano gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare al maschile e al femminile e sarà una giornata sgombra di italiani, vista l’eliminazione dell’altro ieri di Lorenzo Musetti che era l’ultimo baluardo azzurro rimasto nella parte bassa di tabellone.

Non mancheranno comunque le attrazioni con la sessione diurna sull’Arthur Ashe Stadium che comincerà con la sfida tra Andrey Rublev e Grigor Dimitrov: probabilmente il vincitore di questo incontro sarà poi il favorito per andare in semifinale, visto che giocherà il quarto contro Frances Tiafoe e Alexei Popyrin, che invece giocheranno nella notte italiana. Interessante anche il derby americano tra Emma Navarro e Coco Gauff, replay della sfida di Wimbledon degli ottavi vinta nettamente dalla prima.

Sul Louis Armstrong Stadium Paula Badosa ha una bella chance per rendere ancor più positivo il suo torneo vincendo contro Wang Yafan, mentre sarà in notturna in campo Aryna Sabalenka contro Elise Mertens. Concluderanno il programma Alexander Zverev contro Brandon Nakashima e Casper Ruud contro Taylor Fritz.

La settima giornata degli US Open 2024 sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su SuperTennis e a pagamento sui canali Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201) dalle 23.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Sky Go e su NOW.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI

Domenica 1 settembre

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Rublev [6] vs G. Dimitrov BUL [9]

Non prima delle 20.30

E. Navarro USA [13] vs C. Gauff USA [3]

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

F. Tiafoe USA [20] vs A. Popyrin AUS [28]

Q. Zheng CHN [7] vs D. Vekic CRO [24]

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

P. Badosa ESP [26] vs Y. Wang CHN

Non prima delle 19.00

C. Ruud NOR [8] vs T. Fritz USA [12]

Non prima delle 22.30

B. Nakashima USA vs A. Zverev GER [4]

E. Mertens BEL [33] vs A. Sabalenka [2]

