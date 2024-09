Calendario Paralimpiadi Parigi 2024 oggi (8 settembre): orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 8 settembre va in scena la decima e ultima giornata di gare alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Si concludono i Giochi nella capitale francese e ci attendiamo una chiusura scoppiettante. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (domenica settembre) alle Paralimpiadi 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Domenica 8 settembre

08:00 ATLETICA PARALIMPICA Maratona maschile – T54

08:15 ATLETICA PARALIMPICA Maratona femminile – T54

08:30 ATLETICA PARALIMPICA Maratona femminile – T12

08:30 ATLETICA PARALIMPICA Maratona maschile – T12

09:00 PARAPOWERLIFTING Finale -107 kg maschile

10:00 PARACANOA Semifinali KL1 femminile (10.00 Eleonora De Paolis)

10:14 PARACANOA Semifinali KL2 femminile

10:28 PARACANOA Semifinali VL2 maschile (10.28 Marius-Bogdan Ciustea)

10:30 BASKET IN CARROZZINA Torneo femminile, finale per il bronzo: Cina-Canada

10:35 PARAPOWERLIFTING Finale -86 kg femminile

10:42 PARACANOA Semifinali KL3 femminile (10.49 Amanda Embriaco)

10:56 PARACANOA Semifinali VL3 maschile (10.56 Mirko Nicoli)

11:25 PARACANOA Finale A KL1 femminile

11:33 PARACANOA Finale B KL2 femminile

11:41 PARACANOA Finale A KL2 femminile

11:49 PARACANOA Finale A VL2 maschile

12:07 PARACANOA Finale B KL3 femminile

12:15 PARACANOA Finale A KL3 femminile

12:33 PARACANOA Finale B VL3 maschile

12:41 PARACANOA Finale A VL3 maschile

13:45 BASKET IN CARROZZINA Torneo femminile, finale per l’oro: Paesi Bassi-Stati Uniti

14:00 PARAPOWERLIFTING Finale +86 kg femminile

15:35 PARAPOWERLIFTING Finale +107 kg maschile

20:30 CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA PARALIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro. Durante le interruzioni per i TG (ore 13.00-13.30, 18.10-18.40, 20.30-21.00) l’evento verrà trasferito su RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI PARALIMPIADI PARIGI 2024

10:00 PARACANOA Semifinali KL1 femminile (10.00 Eleonora De Paolis)

10:28 PARACANOA Semifinali VL2 maschile (10.28 Marius-Bogdan Ciustea)

10:42 PARACANOA Semifinali KL3 femminile (10.49 Amanda Embriaco)

10:56 PARACANOA Semifinali VL3 maschile (10.56 Mirko Nicoli)