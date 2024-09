Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi (27 settembre): orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Terzultima giornata dei Mondiali di ciclismo di scena a Zurigo. Siamo nei giorni in cui vengono assegnate le maglie per le prove in linea; oggi sarà il turno della prova in linea Under 23 maschile, per succedere ad Axel Laurance, vincitore lo scorso anno a Glasgow.

Prova ovviamente dura anche per l’Under 23, con quattro giri nel circuito di Witikon preceduto da un tratto di pianura di oltre 40 chilometri e un minicircuito con tre rampe, tra cui quella di Binz da 1500 metri al 9,3%. Italia che baserà le proprie chance su Francesco Busatto, Davide De Pretto, Florian Samuel Kajamini, Pietro Mattio e Giulio Pellizzari.

La gara verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, dalle 12.40, mentre Eurosport 1 (211 Sky) inizierà il collegamento alle 12.35. Streaming su RaiPlay in chiaro dalle 12.40 e su NOW, SkyGo, DAZN e Discovery+ dalle 12.35. OA Sport seguirà l’evento con la consueta diretta testuale.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

12.45 Corsa in linea Under 23 uomini (Francesco Busatto, Davide De Pretto, Florian Samuel Kajamini, Pietro Mattio, Giulio Pellizzari)

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024, COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (58 DT) dalle 12.40, Eurosport 1 dalle 12.35

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.40, NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+ dalle 12.40

Diretta testuale: OA Sport