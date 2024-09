Calcio femminile, tris della Roma contro il Servette nel playoff di Champions League

Una vittoria importante. La Roma si è imposta contro il Servette nell’andata del secondo turno di qualificazione della Champions League di calcio femminile che definirà il quadro delle squadre presenti nella fase a gironi della massima competizione continentale per club.

Al Tre Fontane le capitoline hanno piegato la compagine svizzera sullo score di 3-1, frutto delle marcature al 38′ della giapponese Moeka Minami e della doppietta della canadese Evelyne Viens all’85’ e al 90+3′. Il gol del momentaneo pari delle ospiti era stato messo a segno dalla svedese Cassandra Korhonen al 55′. Un risultato che consentirà alla squadra allenata da Alessandro Spugna di affrontare il ritorno con una buona dose di serenità, giovedì 26 settembre.

PRIMO TEMPO – Spugna vara un 4-3-3 con Giugliano in cabina di regia, assistita da Greggi e da Kumagai, tridente offensivo formato da Haavi, Giacinti e Glionna. Roma pericolosa in diverse circostanze. Giugliano, Giacinti e Glionnna sono le più attive, ma manca concretezza negli ultimi 20 metri. Al 38′ c’è finalmente la marcatura delle campionesse d’Italia: sull’iniziativa di Glionna dalla destra, Minami si fa trovare pronta all’appuntamento per il gol. Tre minuti più tardi, nuova ripartenza della Roma e sinistro di Giacinti su cui Korpela è pronta. Si conclude così la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO – Le padrone continuano ad attaccare. Glionna, spostata a sinistra, crea il panico nell’area di rigore avversaria, ma il suo sinistro viene smorzato dalla retroguardia del Servette al 51′. In maniera del tutto inaspettata le ospiti pervengono al pari: da una palla persa a centrocampo da Giacinti, per un fallo non ravvisato dalla direttrice di gare, Korhonen sfrutta un clamoroso buco della retroguardia gallorossa per scavalcare con un pallonetto Ceasar e realizzare l’1-1 al 55′. Le capitoline reagiscono, ma non sono pragmatiche: al 69′ Haavi calcia a botta sicura e la conclusione colpisce in maniera sfortunata Glionna, che di fatto devia in maniera decisiva il tiro della compagna di squadra. Al 77′ doppio cambio per la Roma: Corelli per Glionna e Troelsgaard per Greggi. Sostituzioni che si rivelano decisive perché proprio Corelli ruba palla e permette a Viens, entrata al posto di Giacinti dopo l’ora di gioco, di gonfiare la rete con un tiro di interno destro micidiale all’85’. Due minuti dopo Giugliano non trova potenza nella sua conclusione dal limite. Nel recupero è sempre la centravanti canadese a far valere il suo fisico sugli sviluppi di una palla inattiva e a realizzare il 3-1 e la sua personale doppietta, che fissa lo score del confronto.