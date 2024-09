Calcio, è morto Totò Schillaci: l’eroe di Italia ’90 aveva 59 anni

Salvatore Schillaci, ma per gli appassionati di calcio semplicemente “Totò”. L’eroe dei Mondiali di calcio di Italia ’90, che con quegli occhi spiritati aveva fatto emozionare i tifosi della Nazionale in quella rassegna iridata in casa, è morto quest’oggi all’età di 59 anni.

L’ex calciatore da tempo era affetto da un tumore ed era stato ricoverato nei giorni scorsi presso l‘Ospedale Civile di Palermo a causa di un peggioramento delle sue condizioni. Operato due volte al colon, sembrava essere riuscito a mettersi alle spalle il tutto, ma purtroppo il destino gli ha riservato un finale diverso e molto triste.

Il ricordo è di quell’argento vivo negli ultimi 30 metri di campo a trafiggere i portieri di Austria, Stati Uniti, Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda, Argentina e Inghilterra. Probabilmente quella Nazionale di Azeglio Vicini avrebbe meritato di più di un terzo posto, con la coppia con Roberto Baggio a infiammare l’estate delle Notti Magiche, ma il calcio è anche questo.

Messosi in evidenza nel Messina sotto la gestione di Zdeněk Zeman, realizzò ben 23 reti in Serie B nella stagione 1988-89, questo lo portò a essere ingaggiato dalla Juventus e nella sua prima annata in bianconero realizzò 15 gol in 30 partite di campionato, conquistando il soprannome di Totò-Gol. Diede un contributo decisivo al double della Vecchia Signora nella Coppa Italia e nella Coppa UEFA, vinte superando in finale, rispettivamente, il Milan e – nella prima finale confederale tutta italiana – la Fiorentina. La sua ottima annata convinse Vicini a convocarlo.

Dopo quella rassegna iridata, gli screzi con Baggio, i cori discriminatori e dissapori con la Juve lo portarono a Milano, sponda Inter, ma in quell’avventura nerazzurra furono i problemi fisici a farla da padroni e così finì ai margini, diventando il primo calciatore italiano a tentare l’avventura in Giappone nel 1994, tra le fila del Jubilo Iwata, che gli aveva proposto un ottimo contratto dal punto di vista economico. Con quella maglia realizzò in totale 56 gol in 78 partite.