Boxe: Etinosa Oliha alla prova dell’eliminatoria mondiale IBF contro Alexander Pavlov

Sabato sera, allo Sportpark di Charlottenburg, area metropolitana di Berlino, Etinosa Oliha sarà atteso dalla più importante delle sue prove da professionista. Il ventiseienne nato a Torino, ma di Asti su tutta la linea, arriva da imbattuto (20 vittorie su 20) alla prima sfida eliminatoria per andare a caccia del titolo mondiale IBF dei pesi medi. Sabato il suo avversario sarà Alexander Pavlov, 36 anni, di Amburgo, con un record di 21-3.

Si tratta di un combattimento che vedrà il primo italiano capace di prendersi il titolo Internazionale IBF andare ad affrontare un pugile di comprovata esperienza, ma che solo adesso sta emergendo ai più alti livelli della boxe internazionale. In buona sostanza, per entrambi è la massima opportunità possibile. Nondimeno, va rimarcato come una vittoria darebbe a Oliha il numero 2 del ranking IBF di categoria di peso.

C’è anche chi, oltre al suo maestro Davide Greguoldo, crede molto in Oliha: è Agon Sport, nel cui Gym di Maiorca (Spagna) l’astigiano si allena per una larga parte dell’anno. “El Chapo” è già arrivato in Germania e lo si assicura essere pronto per la sfida che tenterà di portarlo verso la sfida più alta possibile.

Si tratta di una categoria nella quale il titolo è attualmente detenuto, nella sigla IBF, dal kazako Janibek Alimkhanuly, già campione WBO, che nello scorso ottobre ha battuto Vincenzo Gualtieri, che nonostante il nome è tedesco al 100% (solo le origini sono calabresi). I nomi che hanno attraversato la storia di questa categoria in quota IBF sono tanti: Marvin Hagler, James Toney, Roy Jones Jr., Bernard Hopkins (19 difese e 10 anni di regno), Arthur Abraham (10 difese), fino a Gennady “GGG” Golovkin e, naturalmente, a Canelo Alvarez. Chissà che, entro tempi abbastanza ragionevoli, non possa arrivare anche il nome di Etinosa Oliha. Intanto il primo passo è questo.