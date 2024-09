Ben Ainslie dopo il pareggio: “Luna Rossa e Ineos sono omogenee, sarà una battaglia”

Una vittoria per parte tra Luna Rossa e INEOS Britannia nella prima giornata riservata alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano si è imposto nel primo confronto, i britannici hanno reagito nel secondo confronto e così la serie al meglio delle tredici regate è in perfetta parità (1-1).

Il timoniere e skipper Ben Ainslie ha fatto un punto della situazione attraverso i canali ufficiali dell’evento: “È difficile leggere le prestazioni, credo che quando entrambe le barche si sono trovate davanti abbiano fatto un buon lavoro nel controllare la regata e in queste situazioni è sempre un po’ difficile per le barche dietro. Onestamente ho pensato che le prestazioni di entrambi i team fossero abbastanza omogenee, entrambe le barche hanno disputato una buona regata e sarà una bella battaglia“.

Il fuoriclasse britannico ha poi proseguito: “Ovviamente eravamo frustrati per la prima regata: ci siamo messi in una brutta posizione in partenza e loro hanno fatto una bella regata. Abbiamo commesso qualche piccolo errore nella prima gara, quindi era davvero importante tornare a vincere nella seconda. Sappiamo di essere in lotta, ma è così che vogliamo che sia. Il team sta facendo un ottimo lavoro e la cosa difficile da capire quando si guarda è quanto siano difficili da condurre queste barche“.

Il baronetto ha poi concluso, con vista sul ritorno in acqua previsto per sabato 28 settembre: “Cercare di gestire la barca in quelle circostanze richiede seriamente la massima attenzione, concentrazione e forma fisica da parte dei cyclors, quindi uno sforzo di squadra completo in una giornata come quella di oggi, ma è stato molto divertente”.