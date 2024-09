Bebe Vio guadagna la finale per il bronzo alle Paralimpiadi: a Parigi per il terzo podio di fila

Bebe Vio ha reagito di forza alla sconfitta rimediata nella semifinale del fioretto individuale (categoria B) alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver perso contro la cinese Rong Xiao per 15-9, Beatrice Maria Vio Grandis (è in gara anche con il cognome della mamma) ha rialzato la testa nello spareggio che metteva in palio la possibilità di disputare la finale per la medaglia di bronzo e ha battuto nettamente la cinese Su Kang con il punteggio di 15-7.

Prestazione di forza da parte della fuoriclasse veneta, che potrà così cercare di salire sul podio dei Giochi per la terza volta consecutiva in questa specialità dopo la doppietta d’oro firmata tra Rio 2016 e Tokyo 2020. La Campionessa del Mondo ha preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali e ha dimostrato una netta superiorità nei confronti dell’asiatica, manifestando tutta la sua innegabile caratura tecnica e il diritto di lottare per salire sul podio nella capitale francese.

Incontro a senso unico in favore della 27enne, che alle ore 18.30 tornerà in pedana per inseguire la sua quinta medaglia alle Paralimpiadi (oltre ai due sigilli individuali nelle ultime due edizioni vanno ricordati un bronzo e un argento nella gara a squadre). Sulla sua strada si troverà la sudcoreana Eun Hye Cho, che ha regolato la giapponese Anri Sakurai per 15-14 nell’altro spareggio.