Beach soccer, le azzurre battono di misura l’Ucraina e volano in semifinale agli Europei

Missione compiuta. Sulla sabbia bagnata di Alghero (sotto il diluvio), la Nazionale italiana femminile di beach soccer ha raggiunto un obiettivo importante sconfiggendo 1-0 l’Ucraina e conquistando la qualificazione aritmetica per le semifinali dei Campionati Europei 2024. Seconda vittoria consecutiva nel girone A della Superfinal per le Azzurre, che martedì avevano travolto 7-0 la Cechia nel match d’esordio.

“L’Ucraina è un avversario difficile, le condizioni del campo non aiutavano, ma le ragazze sono rimaste con la testa dentro il match per tutti e tre i tempi. Volevano fortemente raggiungere la semifinale, migliorando quanto fatto un anno fa e ci sono riuscite. Sono molto soddisfatto, era uno step importante: domani affronteremo il Portogallo, pensiamo a quella, poi sarà la volta di concentrarci sulla semifinale“, il commento al sito federale del CT Emiliano Del Luca.

Decisivo il gol al 7′ del primo tempo in mezza rovesciata di Debora Naticchioni, che vale all’Italia il passaggio del turno e l’accesso alla fase a eliminazione della rassegna continentale. Oggi pomeriggio lo scontro diretto per il primo posto nel gruppo A contro il Portogallo, mentre nel weekend si farà sul serio con le fasi finali dell’Europeo in corso di svolgimento in Sardegna.