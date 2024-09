Basket femminile, il Battipaglia perde nettamente contro il Ferrol. EuroCup lontanissima

Si è conclusa da poco la sfida tra l’O.ME.P.S. Battipaglia e il BAXI Ferrol, match d’andata dei preliminari della EuroCup Women 2024. Al Palazauli di Battipaglia, dunque, è andato in scena il primo atto di una doppia sfida che vale la qualificazione al torneo continentale, con le campane che ospitavano la formazione spagnola del Club Universitario de Ferrol. Ecco come è andata.

Match subito in salita per le padrone di casa, che subiscono un parziale di 0-6 prima di trovare i primi punti della serata. Ma è troppo forte il Ferrol per le campane, e a metà quarto il punteggio segna un 2-12 netto. Continuano a spingere le spagnole, che 2’ dalla fine del quarto sfiorano già il +20 e vanno al primo stop avanti 8-27.

Il Battipaglia non può reagire e così la squadra ospite può già gestire il vantaggio, e piano piano incrementarlo nei secondi 10 minuti di partita. E negli ultimi 3 minuti il BAXI allunga ancora, per andare negli spogliatoi sul 21-52.

Il secondo tempo diventa, così, un lunghissimo garbage time ed una sofferenza per Marie Benson e compagne. Ora le spagnole hanno in parte alzato il piede dall’acceleratore e nel terzo quarto “limitano” il loro score a 16 punti, concedendone 14 alle avversarie e si va, così, all’ultimo stop sul 35-68. Non può cambiare il destino del match negli ultimi 10 minuti, che servono solo a fissare il punteggio sul 47-89 finale per il Ferrol.

Per il BAXI Ferrol l’accesso al tabellone principale dell’EuroCup Women 2024 è ormai ad un passo, mentre per il Battipaglia servirebbe un vero e proprio miracolo al ritorno per ribaltare il -42 di questa sera. Per le statistiche, top scorer di serata è stata Marie Benson con 18 punti, che però non sono bastati alle campane, come i 12 di Sarah Seka. Per le spagnole, invece, ci sono i 17 di Claire Melia, con Amira Collins con 15, Gala Mestres ed Angela Mataix con 12 e Blanca Millan con 10.