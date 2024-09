Attenta Luna Rossa, Slingsby ci crede ancora: “Se miglioriamo un po’, domani possiamo vincere due regate”

Luna Rossa ha vinto altre due regate contro American Magic e conduce per 4-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup. Team Prada Pirelli si è portato a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti e potrà chiudere i conti già domani pomeriggio, quando da programma sono previste due regate nelle acque di Barcellona. Il sodalizio italiano ha dettato legge nel primo confronto odierno, mentre nel secondo ha saputo contenere il tentativo di rimonta degli statunitensi e si è imposto con due secondi di margine al termine di un serratissimo braccio di ferro.

Luna Rossa è a un passo dalla finale da disputare contro la vincente di INEOS Britannia-Alinghi (Ben Ainslie e compagni conducono per 4-0), ma dovrà stare molta attenta al tentativo di rimonta della compagine a stelle e strisce. American Magic non è infatti intenzionata a mollare la presa in maniera arrendevole e domani proverà a riaprire i conti: serviranno due successi per prolungare la contesa, trascinandola alla giornata di mercoledì 18 settembre.

Tom Slingsby, timoniere di American Magic, ha manifestato le sue velleità in conferenza stampa: “Abbiamo fatto due regate perfette oggi e abbiamo perso, dobbiamo accettarlo. Siamo ancora in corsa e dobbiamo pensare alle regate di domani. Non avevamo mai trovato queste condizioni di vento, abbiamo fatto un lavoro incredibile, non ho nulla da rimproverare alla squadra. Se miglioriamo ancora un po’, domani possiamo vincere due regate. Perdere per 2 secondi fa male, ma in passato abbiamo vissuto anche regate decise da un secondo”.