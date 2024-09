ATP Pechino, Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono all’esordio: sconfitti Zhou/Wang in due set

Buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il n.1 del seeding hanno confermato il loro status nel match d’esordio del tabellone di doppio contro i due cinesi (wild card) Wang Aoran/Zhou Yi. 7-5 6-1 lo score in favore della coppia nostrana che punta a far bene in questo torneo per assicurarsi la qualificazione alle ATP Finals e convincere anche il capitano Filippo Volandri a investire su questa coppia in ottica Coppa Davis.

Nel primo set i due italiani hanno delle chance per andare avanti di un break: una nel secondo gioco e un’altra nel quarto, ma non c’è concretezza. Vavassori e Bolelli poi rischiano grosso nel settimo gioco, dovendo cancellare due palle break ai cinesi. Nel rush finale la maggior solidità mentale del doppio tricolore viene fuori nel dodicesimo game, quando il piemontese e l’emiliano conquistano un break a zero e archiviano il parziale 7-5.

Nel secondo set non c’è partita. Sulla scia di quanto accaduto nella frazione precedente, il doppio nostrano dilaga, mettendo a nudo tutti i limiti di Wang/Zhou. Nel quarto game c’è il primo break e nel sesto il secondo. Grande efficacia nelle risposte d’incontro degli azzurri e il 6-1 è la logica conseguenza.

Leggendo le statistiche, si notano le differenze tra le due coppie: Bolelli/Vavassori con l’84% dei punti vinti con la prima di servizio e soprattutto il 62% con la seconda, mentre i padroni di casa con percentuali più basse (66% e 39%).