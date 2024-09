ATP Pechino, Flavio Cobolli piega con autorevolezza Pavel Kotov e approda ai quarti di finale

Flavio Cobolli prosegue nella sua avventura a Pechino. Il giovane tennista romano (n.32 del ranking) si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 nei confronti del russo Pavel Kotov (n.63 ATP) e ha raggiunto i quarti di finale del torneo cinese. Sul cemento asiatico la prestazione dell’italiano è stata decisamente buona, leggendo alla perfezione i momenti critici del confronto e uscendone sempre brillantemente. Sul cammino di Flavio ci sarà ora il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il francese Adrian Mannarino.

Nel primo set un primo momento importante è quello del quarto game. L’azzurro va in difficoltà e deve cancellare una palla break. Cobolli lo fa e questo gli dà la motivazione per essere incisivo in risposta. Non è un caso che il quinto game sia lui a piazzare il colpo. Da quel momento nessuna opportunità per il russo e il parziale sorride sul 6-4 al classe 2002 del Bel Paese.

Nel secondo set Flavio fa capire a Kotov che oggi c’è poco da fare. Con grinta e qualità il break in apertura dà ulteriore fiducia al tennista nostrano. La gestione dello scambio è eccellente, facendo muovere l’avversario che non è così agile soprattutto negli spostamenti laterali. Nel settimo gioco il secondo break manda i titoli di coda sulla partita (6-2).

Leggendo le statistiche, da sottolineare l’87% dei punti vinti dal romano con la prima di servizio in campo, oltre che il 58% con la seconda.