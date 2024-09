ATP Chengdu 2024: Musetti aspetta Mannarino, Bublik e Shang verso la sfida da fuochi d’artificio

Si è chiusa da pochi minuti la giornata che conclude gli ottavi di finale al torneo ATP 250 di Chengdu, in Cina. In campo anche Lorenzo Musetti, costretto agli straordinari dall’australiano Christopher O’Connell con tanto di situazione altamente complicata salvata per avanzare ai quarti di finale.

Qui affronterà Adrian Mannarino: anche per il francese, che è buono specialista del veloce, primo set difficile con il cinese Yi Zhou, poi un secondo nel quale non trova la chiave e un terzo che lo vede prevalere e raggiungere l’italiano verso un quarto nel quale parte dalla memoria del 6-4 6-4 di Indian Wells 2023.

In basso nel tabellone, invece, nessun reale problema per Alexander Bublik, che supera un ostacolo come Federico Agustin Gomez per 6-4 6-4. Poteva essere complicata la questione dell’argentino, che sta arrivando a 27 anni nel tennis che conta dopo aver avuto un percorso diverso dall’usuale (compresa l’università a Louisville).

Ci sarà, e si porrà come inevitabile punto forte della sera cinese, il confronto di Bublik con Juncheng Shang. Il classe 2005 beniamino di casa, per la verità, ha anche il suo da fare per venire a capo di Roman Safiullin: il russo vince il primo set, poi cede gli altri due e lascia che ci sia una sfida attesa fin dalla compilazione del tabellone.

ATP 250 CHENGDU 2024: RISULTATI DI OGGI

Musetti (ITA) [1]-O’Connell (AUS) 6-7(5) 6-4 7-6(4)

Mannarino (FRA) [5]-Zhou (CHN) [5] 7-6(3) 2-6 6-4

Shang (CHN)-Safiullin [8] 5-7 6-3 6-3

Bublik (KAZ) [2]-Gomez (ARG) [Q] 6-4 6-4