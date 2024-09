Atletica, Valentina Petrillo eliminata in semifinale nei 200 metri T12 alle Paralimpiadi

Si interrompe in semifinale allo Stade de France il percorso di Valentina Petrillo nei 200 metri T12 (disabilità visiva) alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La cinquantenne napoletana, già impegnata nei giorni scorsi sui 400 metri, ha mancato la qualificazione per la finale sul mezzo giro di pista correndo in 25.92 e ritoccando dunque il suo record stagionale stabilito stamattina nel turno preliminare (25.95).

Petrillo, chiamata ad una vera impresa per entrare nel lotto delle quattro finaliste (passavano il turno le vincitrici delle tre semifinali ed il miglior tempo di ripescaggio tra le seconde classificate), ha chiuso in terza posizione la heat n.3 alle spalle dell’indiana Simran (con la guida Abhay Singh) e della tedesca Katrin Mueller-Rottgardt (con guida Noel-Philippe Fiener).

Promossa all’ultimo atto con il miglior crono d’ingresso la cubana primatista mondiale Omara Durand Elias (già oro a Parigi 2024 nei 100 e nei 400 metri) in 24.41, mentre le altre qualificate sono la venezuelana Alejandra Paola Perez Lopez in 24.59, l’indiana Simran in 25.03 e l’iraniana Hajar Safarzadeh Ghahderijani in 25.06.